Cabaye signe un an à Saint-Etienne

Agé de 33 ans, Cabaye évoluait la saison dernière au club saoudien d'Al-Nasr.

Natif de Tourcoing (Nord), il a été formé à Lille où il a débuté en professionnel (2004-2011) avant de rejoindre Newcastle (2011-2014), Paris Saint-Germain (2014-2015) et Crystal Palace (2015-2018).

A l'ASSE, Cabaye, qui compte 48 sélections en équipe de France (4 buts), retrouvera Mathieu Debuchy avec qui il a joué à Lille et remporté le doublé coupe de France-Ligue 1 (2011), ainsi qu'à Newcastle.

Outre les titres avec Lille, il a aussi gagné avec le PSG, sur un an et demi de présence, le Championnat (2014, 2015), deux coupes de la Ligue (2014, 2015) et la coupe de France (2015).