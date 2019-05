Ligue des nations: Cristiano Ronaldo rejoint la sélection portugaise

Avec l'arrivée de son capitaine, l'équipe du Portugal est apparue au complet sur la pelouse du quartier général de la Fédération portugaise de football à Oeiras, près de Lisbonne, à une semaine du début de la nouvelle compétition de l'UEFA dont la phase finale est organisée au Portugal.

"Cristiano est notre leader et c'est toujours mieux d'avoir le meilleur joueur du monde avec nous. C'est un phénomène", a déclaré à la presse le défenseur de Lille José Fonte.

La Selecao sera opposé en demi-finale à la Nati à Porto tandis que l'autre demi-finale verra s'affronter les Pays-Bas et l'Angleterre à Guimaraes (nord).

Afin qu'il puisse se concentrer sur la Ligue des Nations, l'attaquant de 34 ans a été dispensé par la Juventus Turin du dernier match de la saison le week-end dernier face à la Sampdoria de Gênes.

Un moindre mal puisque les Bianconeri étaient déjà sacrés champions d'Italie et que 'CR7' pouvait difficilement rattraper l'avant-centre de la Samp Fabio Quagliarella en tête du classement des buteurs de la Serie A (26 buts contre 21).

C'est la première fois depuis 2006 que le quintuple vainqueur de la C1 ne termine pas sur le podium des meilleurs buteurs au sein de son championnat.

Sous le maillot portugais, Ronaldo - devenu récemment le premier joueur à remporter les championnats d'Angleterre, d'Espagne et d'Italie - aura faim de buts.

Il n'a plus marqué avec sa sélection depuis le Mondial-2018 et une victoire face au Maroc (1-0). Ce jour-là, il avait inscrit son 85e but avec le Portugal et battu le record de meilleur buteur de l'histoire d'une sélection européenne, détenu par le légendaire Hongrois Ferenc Puskas.

Depuis, CR7 a fait l'impasse sur six rencontres du Portugal et notamment sur la phase de groupes de la Ligue des nations afin de s'adapter au mieux à la Juventus Turin, après neuf saisons au Real Madrid.

Lors de son retour en mars, à l'occasion des qualifications de l'Euro-2020, Ronaldo était resté muet face à l'Ukraine (0-0) puis avait dû céder sa place après une demi-heure de jeu sur une blessure à une cuisse face à la Serbie (1-1).