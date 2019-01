Edinson Cavani a ouvert la marque à la septième minute, M'Baye Niang a égalisé à la 28e et les Parisiens, à partir de la 60e minute, ont inscrit trois buts en 11 minutes par Di Maria (60e), Kylian Mbappé (66e) et à nouveau Edinson Cavani (71e). Paris, avec 56 points, reprend 13 longueurs d'avance sur le Losc (et avec un match de moins). Rennes est 10e avec 30 points.