Avec Mbappé, tout est plus simple: le retour du prodige a permis au PSG de gagner à Bordeaux et d'être seul en tête du Championnat de France, tandis que Lyon, de nouveau battu, est en crise à l'issue de la 8e journée.

Cela faisait cinq mois que Mbappé et Neymar, blessures respectives obligent, n'avaient pu être alignés ensemble. Et il n'aura fallu que dix minutes, après l'entrée en jeu du Français à la 60e, pour que celui-ci libère le PSG jusqu'alors maladroit d'un maître centre pour le Brésilien, encore décisif avec ce 3e but de la saison (1-0, à Bordeaux).

"C'était une de nos meilleures performances à l'extérieur", a même osé l'entraîneur parisien.

Voilà les Parisiens, défaits à la surprise générale à domicile par Reims en milieu de semaine (2-0), un peu plus en confiance avant leur déplacement mardi à Galatasaray pour la 2e journée de Ligue des champions, même si Neymar sera encore suspendu.

"C'est le début de mon retour", a prévenu Mbappé, qui a avoué que son mois d'indisponibilité suite à sa blessure à la cuisse gauche le 25 août contre Toulouse "était long, difficile aussi. Je me disais comment ça se fait que je me suis blessé comme ça."

Neymar lui, a de nouveau fait de son mieux pour renouer le contact avec les supporters.

"Ça va mieux avec les supporters. C'est comme avec ta copine. Un moment tu es mal. Mais avec des câlins et beaucoup d'amour, ça va mieux. Je suis là pour donner ma vie au PSG", a dit la star brésilienne.

Les Parisiens sont désormais seuls leaders du championnat avec 18 points puisqu'Angers, toujours 2e (16 pts), a calé à domicile contre Amiens (1-1).

Mais samedi prochain, pour la 9e journée, il y aura bien un sommet inattendu au Parc des Princes entre Paris et Angers, dont le budget est 20 fois inférieur à celui du club de la capitale.



Monaco va mieux

Des bonnes idées, c'est ce qui manque actuellement à l'OL de Sylvinho et de Juninho. Incapables de construire face à Nantes, les Lyonnais ont encaissé une défaite logique (1-0) face aux hommes de Christian Gourcuff, qui complètent désormais le podium (16 pts).

La crise est là à Lyon, et le directeur sportif n'a pas cherché à la minimiser: "C'est pauvre. Très pauvre ce que nous faisons avec le ballon (...) On ne voit pas de tacles ou des partenaires faisant des efforts ensemble", a lâché Juninho avant d'avouer: "Le message ne passe pas totalement".

Inquiétant pour le nouveau staff en place, alors que le calendrier ne pardonnera rien: déplacement mercredi à Lepizig, puis derby sous haute-tension à Saint-Etienne dimanche soir...

L'autre représentant français en C1, Lille, a obtenu un bon nul à Nice (1-1). Les deux équipes restent en embuscade (4e pour Lille et 5e pour Nice avec 14 et 13 pts). Lille se mesurera à Chelsea en C1, mercredi dans le Nord.

Monaco, lui, va mieux, comme en témoigne son deuxième succès de suite à domicile, cette fois face à Brest (4-1), avec quatre buteurs différents (Ben Yedder, Slimani, Martins et Baldé). Les Monégasques sont toujours loin de leurs ambitions, 12e, mais avec désormais autant de points que Lyon (11e avec 9 pts).

Dans les autres rencontres du soir, Metz a longtemps cru au succès contre Toulouse (2-2) mais la fin de match a été irrespirable. Et Reims a gâché son succès de prestige à Paris en déchantant à domicile contre Dijon, le premier succès des Bourguignons cette saison (2-1).

Cela fait de Saint-Etienne la nouvelle lanterne rouge, en attendant son déplacement à Nîmes dimanche.

Strasbourg et Montpellier auront auparavant ouvert le bal en Alsace, tandis que l'affiche de la soirée mettra aux prises Marseille face à Rennes au Vélodrome.