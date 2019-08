Le Paris Saint-Germain n'avait pas besoin de ça. Alors que le feuilleton Neymar s'éternise, et alors qu'Edinson Cavani souffre encore de la hanche, la formation dirigée par Thomas Tuchel a perdu Kylian Mbappé, son meilleur buteur en 2019, pour un bon petit moment. Sorti dimanche soir contre Toulouse (4-0) en se plaignant de la cuisse gauche, l'attaquant français a passé des examens qui ont révélé ce lundi une déchirure. Mbappé, dont c'est la première blessure musculaire importante (*), sera absent entre trois semaines et un mois, selon Le Parisien.

C'est un vrai coup dur pour Mbappé, pour le PSG, mais aussi pour l'équipe de France. L'ancien Monégasque manquera ainsi les deux prochaines rencontres des Bleus en éliminatoires de l'Euro 2020, face à l'Albanie et Andorre, les 7 et 10 septembre prochains. Outre le déplacement à Metz le week-end prochain, il sera probablement "out" pour la reprise de la Ligue 1, le 15 septembre prochain, avec la réception de Strasbourg. Se posera alors la question de sa présence pour le déplacement à... Lyon, une semaine plus tard, pour ce qui devrait être un choc au sommet du championnat, vu le début de saison des deux clubs.

A moins d'une guérison rapide, Mbappé risque fort de manquer la première journée de Ligue des champions, qui aura lieu le 17 ou le 18 septembre pour le PSG. Le club de la capitale sait déjà qu'il ne pourra pas compter sur Neymar, indépendamment d'un éventuel transfert, puisque le Brésilien a écopé d'une suspension de trois matches après ses critiques contre les arbitres de PSG-Manchester United. Si jamais Cavani était également forfait, le PSG pourrait très bien attaquer la C1 avec le seul Eric Choupo-Moting comme possibilité au poste d'avant-centre.

(*) Jusqu'ici, il avait surtout été blessé à la cheville, à l'épaule et à la tête. Une pointe au mollet ne l'avait pas empêché de disputer la finale de la Coupe de France.

