Un but de Boubacar Kamara en début de match (3e) et un penalty dans le temps additionnel, transformé par Kevin Strootman (95e), ont fait le bonheur des Marseillais, désormais 5e, à trois longueurs de Nantes, le 2e, et à deux de Reims, le 3e. Les hommes d’André Villas-Boas enchaînent néanmoins avec un Classique contre le PSG, dimanche prochain au Parc des Princes.

Les Alsaciens passent lanterne rouge après cette 5e défaite.