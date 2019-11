Lyon s'est imposé in extremis samedi à Toulouse (2-3), à l'occasion de la 12e journée de Ligue 1. Les locaux ont mené à deux reprises, grâce à Yaya Sanogo (15e) et Anthony Lopes contre son camp (55e), mais Memphis Depay (26e) et Moussa Dembele (67e) ont ramené l'OL à hauteur à chaque fois, avant le doublé salvateur de Depay à la 95e minute ! Au classement, l'OL remonte à la huitième place avec 16 points, à trois unités du troisième Nantes (qui compte un match de moins). Le TFC est 19e et avant-dernier avec 12 points.