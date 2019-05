Avec neuf points d'avance sur Lyon, qui joue dimanche soir à Marseille, et une différence de buts bien meilleure que l'OL (+32 contre +15), il faudrait ainsi un miracle aux Lyonnais pour déloger les Lillois du fauteuil de dauphin.

"On espère que ça sera fait mathématiquement à 23 heures. C'est la récompense d'un gros travail (...) Je suis fier de mes joueurs, fier de ce groupe. On est parvenu à former une équipe avec un grand +E+", s'est félicité l'entraîneur nordiste Christophe Galtier.

Une semaine après avoir ramené un bon nul du Groupama Stadium (2-2) dans le choc décisif pour la deuxième place, le Losc, déjà assuré de terminer sur le podium, a fini le travail à domicile grâce à un superbe but de Rémy (27e).

Ce dénouement est amplement mérité pour les Nordistes, qui ont réalisé une saison exceptionnelle, un an seulement après avoir arraché in extremis leur maintien dans l'élite.

A la fin de la rencontre, avec Christophe Galtier en maître de cérémonie, les joueurs, le staff technique et même le président Gerard Lopez ont longuement communié avec leur public qui scandait à tue-tête "le Losc en Ligue des champions".

"Une aventure humaine extraordinaire"

"C'était un beau moment pour se défouler car il faut aussi partager ces moments-là. On n'a pas gagné de trophée, mais finir deuxième, quand il y a Paris et les autres, c'est une très grande performance et il ne faut pas la sous-estimer, a souligné Galtier, qui s'est fait copieusement arrosé par ses joueurs en pleine conférence de presse. On a 72 points et 21 victoires. C'est fort, c'est beaucoup de joie, d'émotions, c'est une aventure humaine extraordinaire."

La dernière participation des Dogues à la phase de poules de la Ligue des champions remonte à sept ans, lors de la saison 2012-2013, sous l'ère Rudi Garcia.

Avec 72 points au compteur, Lille n'est qu'à quatre unités du total qui lui avait permis d'être sacré champion de France en 2011, preuve de sa remarquable saison.

Bordeaux, qui a enchaîné une cinquième défaite consécutive, n'a, lui, toujours pas assuré son maintien mathématiquement. Avec 38 points, les Girondins n'ont en effet que cinq longueurs d'avance sur le barragiste, Caen.

"Il y a de la frustration quant au résultat, car notre équipe s'est bien comportée aujourd'hui et le match était équilibré. On est sur la bonne voie et je suis optimiste pour le futur", a estimé le technicien bordelais, Paulo Sousa.

Superbe inspiration d'Ikoné

Appliqué, le Losc s'est créé la première occasion: lancé par Pépé, Rémy a buté sur Costil, qui a dû s'interposer dans la foulée sur une nouvelle tentative de Bamba (20e).

L'ancien Lyonnais s'est fait pardonner peu après en ouvrant le score magnifiquement sur une superbe inspiration d'Ikoné: sur un coup franc aux 25 mètres, le meneur de jeu a piqué le ballon au-dessus du mur pour Rémy, qui a conclu d'une superbe reprise de volée (1-0, 27e).

Alors que Lille poussait pour se mettre à l'abri, Maignan s'est montré décisif en repoussant du pied un tir à bout portant de Briand (58e). Dans la foulée, Pépé a trouvé le petit filet bordelais (59e).

Dans la dernière demi-heure, les Nordistes se sont procurés encore quelques situations dangereuses mais se sont surtout attelés à conserver leur avantage, ce qu'ils sont parvenus à faire, provoquant l'explosion de joie du Stade Pierre-Mauroy.