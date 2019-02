Lille a battu Nice 4 à 0 pour consolider sa deuxième place derrière l'inaccessible leader parisien et mettre Lyon, 3e, à six points avant le choc au sommet de la 23e journée de Ligue 1 entre l'OL et le Paris SG dimanche.

Les Lillois ont marqué par Leao (8e), Pépé (37e), Bamba (75e) et Rémy (90+4) pour enregistrer leur 14e succès de la saison en L1, leur 6e d'affilée toutes compétitions confondues.