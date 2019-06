C'est désormais officiel : le Paris Saint-Germain a décidé de ne pas prolonger le contrat de Gianluigi Buffon, qui quittera donc la capitale française le 30 juin prochain, moins d’un an seulement après son arrivée libre en provenance de la Juventus Turin. L'ancien gardien de la Squadra Azzurra (41 ans) a disputé 25 matchs avec le PSG toutes compétitions confondues pour 25 buts encaissés.

Communiqué du PSG:

À l’issue d’une longue et sereine réflexion, le Paris Saint-Germain et Gianluigi Buffon ont acté le non-renouvellement du contrat du légendaire gardien de but, qui arrivera à expiration le 30 juin prochain.

Sous le maillot Rouge et Bleu, l’international italien aux 176 sélections aura disputé 25 rencontres, toutes compétitions confondues, remportant 1 titre de Champion de France (2019) et 1 Trophée des champions (2018) venus compléter l’immense palmarès de l’ancien gardien de Parme et de la Juventus, aujourd’hui âgé de 41 ans.

Le Paris Saint-Germain restera honoré d’avoir compté dans ses rangs le plus grand gardien de l’histoire du football, vainqueur de la Coupe du monde 2006 et gratifié de nombreuses distinctions individuelles depuis le début de sa carrière. Le Club souhaite également à l’inoubliable « Gigi » le meilleur dans tous les projets personnels qui l’attendent désormais.