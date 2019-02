Le duo Di Maria-Mbappé a offert une large victoire 5-1 au Paris SG contre Montpellier en match en retard du Championnat de France mercredi, tandis que Bordeaux et Guingamp se sont neutralisés 0 à 0.

Toujours sans ses stars offensives Neymar (pied droit) et Edinson Cavani (hanche), qui a repris l'entraînement spécifique mardi, le PSG a enchaîné un 5e succès toutes compétitions confondues en effaçant les Montpelliérains dans ce match comptant pour la 17e journée, reporté en raison du mouvement des gilets jaunes.

Un but de Layvin Kurzawa pour sa première titularisation en L1 et un superbe coup franc d'Angel Di Maria ont d'abord donné l'avantage au PSG en première période (2-1). Montpellier a ensuite sombré avec deux buts contre son camp puis le 20e but cette saison du meilleur buteur de L1 Kylian Mbappé.

Avec sa 13e victoire en autant de matches de championnat à domicile, le leader parisien (65 pts) compte désormais 15 longueurs d'avance sur son dauphin, Lille. Sans compter que Tuchel et ses hommes ont encore un match en retard...

Montpellier, désormais 6e avec 38 pts, n'a gagné qu'un seul de ses dix derniers matches en L1, contre Caen (2-0) 19e du classement.

Dans l'autre match en retard, cette fois pour la 23e journée, Bordeaux et Guingamp ont fait match nul 0-0. Le score aurait pu s'ouvrir sur une occasion guingampaise mais Nolan Roux, seul à deux mètres du but, a manqué le cadre... "une occasion plus nette, ça n'existe pas", a regretté son entraîneur Jocelyn Gourvennec après la rencontre.

Ce point, crucial mais insuffisant, ramène la lanterne rouge Guingamp à quatre points de Caen (19 pts).