Grâce à Morgan Sanson (47e) puis Gabriel contre son camp (79e), et malgré la réduction du score d'Adama Soumaoro (83e), les Phocéens ont su se relever après la gifle de dimanche à Paris (4-0) et la défaite à Monaco en Coupe de la Ligue (2-1). Lille continue de peiner à l'extérieur (aucune victoire, deux nuls, quatre défaites) et descend au 5e rang.

De son côté, le Paris SG, double champion en titre, a enregistré sa 3e défaite de la saison en Championnat en s'inclinant 2 à 1 sur le terrain de Dijon, vendredi. Mais le PSG reste largement en tête avec huit points d'avance sur Nantes, en déplacement à Bordeaux dimanche.

Les Parisiens, après trois victoires de rang en Ligue des champions, accueilleront le Club Bruges, mercredi, au Parc des Princes, et un nouveau succès leur permettra de décrocher leur ticket pour les 8e de finale.

Le match Nîmes-Rennes reporté à cause de pluies diluviennes

Le match Nîmes-Rennes, prévu à 20h00 samedi au stade des Costières, a été reporté à une date ultérieure à cause des pluies diluviennes qui ont rendu la pelouse impraticable, ont annoncé les deux clubs à quelques minutes du coup d'envoi.

Les joueurs ont tenté de s'échauffer sur le terrain, mais la décision du report a finalement été inéluctable après des tests effectués par le corps arbitral. La date du report n'a pas encore été communiquée, même si le club nîmois a indiqué que la rencontre "ne se jouera pas demain" (dimanche) sur son compte Twitter.