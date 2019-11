Un OM-Lille à enjeu, rêve de podium à Brest

L'Olympique de Marseille est en convalescence au moment d'accueillir Lille, qui ne gagne pas hors de ses terres: la 12e journée de Ligue 1, ce week-end, offre à de nombreux outsiders l'occasion de monter sur le podium, comme Brest, probant promu 5e du classement.

Loin derrière le Paris SG, Nantes, 2e, voit son rang de dauphin vaciller après deux défaites. Avant leur match à Bordeaux dimanche (15h00), les Canaris auront peut-être régressé, car en embuscade figurent pas moins de cinq équipes en mesure de les dépasser.

Parmi celles-ci, Lille (3e) et Marseille (7e) ont une belle opportunité de grappiller du terrain samedi après-midi (17h30) au stade Vélodrome.

Mais au-delà du classement, il s'agira pour Dogues et Phocéens de débloquer un compteur: celui des victoires à l'extérieur pour les Nordistes, celui de la confiance pour les Marseillais.

Car les hommes d'André Villas Boas sont au plus mal, après une semaine marquée par la rouste à Paris (4-0) et la déception à Monaco en Coupe de la Ligue (2-1), et alors que se profile la semaine prochaine la venue du rival lyonnais coaché par Rudi Garcia, l'ancien entraîneur de l'OM.

"On n'est quand même pas au pied du mur, mais il ne faut pas passer par quatre chemins: il faudra gagner ces deux matches à domicile car cela pourra conditionner les prochaines semaines", avoue le milieu de terrain Morgan Sanson. "Soit on se donne un bon bol d'air, soit on peut se retrouver dans le ventre mou à galérer dans les prochaines semaines".



Brest, la confiance à maintenir



Galérer, Brest s'y attendait sans doute un peu plus. Mais les Bretons, tout frais promus de Ligue 2, vivent un début de saison sans accroc dans l'élite. Avec, en prime, une belle série de trois victoires consécutives qu'ils tenteront de prolonger à Amiens samedi soir (20h00).

"Petit à petit, tous les joueurs arrivent à leur meilleur niveau. C'est ce qu'il faut pour se maintenir", se satisfait l'entraîneur brestois Olivier Dall'Oglio. "Les trois victoires, cela permet d'avoir une marge de manoeuvre et d'accumuler cette confiance dont on avait besoin. Certains joueurs découvrent la Ligue 1 et ont besoin d'être rassurés, or les résultats, ça rassure".

Sur une dynamique comparable, Reims (4e) cherchera à accrocher le bon wagon dimanche (17h00). Les Rémois ont le tirage au sort de leur côté: ils défient Nice au moment précis où les Aiglons pataugent, minés par les blessures. Après quatre défaites en cinq matches, l'entraîneur niçois Patrick Vieira cherche encore les solutions.

Enfin, le week-end se clôturera avec une opposition alléchante: le Saint-Etienne de Claude Puel, toujours invaincu depuis l'arrivée de son nouveau manager, défie dimanche (21h00) le Monaco de Leonardo Jardim, sur une intéressante série de cinq victoires en six rencontres toutes compétitions confondues.