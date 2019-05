Pour la quatrième année consécutive, c’est un joueur du PSG qui a été sacré meilleur joueur de Ligue 1 dimanche soir lors de la soirée des Trophées UNFP. Déjà sacré meilleur espoir, Kylian Mbappé s’offre un inédit doublé.

Le prodige parisien, auteur de 32 buts cette saison en championnat et qui espère en marquer d’autres vendredi prochain à Reims, était nommé aux côtés de ses coéquipiers Neymar et Angel Di Maria, du Rennais Hatem Ben Arfa et du Lillois Nicolas Pépé.