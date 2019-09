PSG: Thiago Silva et Gueye absents contre Reims

Outre Silva et Gueye, plusieurs autres cadres seront indisponibles pour ce match comptant pour la 7e journée de Ligue 1, à l'image de Kylian Mbappé (cuisse), Edinson Cavani (hanche), Mauro Icardi (adducteur), Thilo Kehrer et Julian Draxler (pied), ainsi que Colin Dagba (ischios) ou encore Marco Verratti (suspendu).

L'entraîneur parisien Thomas Tuchel pourra toutefois compter sur le retour de l'ailier Pablo Sarabia, ménagé à Lyon (1-0) dimanche après avoir reçu un coup en Ligue des champions contre Madrid mercredi dernier, et plusieurs jeunes issus du centre de formation.

"On manque de beaucoup de joueurs de qualité à cause des blessures. C'est important de rester calme, on doit l'accepter", avait déclaré mardi Tuchel lors de la conférence de presse d'avant-match. "Mais c'est toujours possible de trouver des possibilités."

Le PSG, leader du championnat, vise une sixième victoire consécutive toutes compétitions confondues.