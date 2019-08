PSG: "Pas de solutions" pour Neymar, absent du groupe pour Rennes (Tuchel)

"Le mercato va fermer dans un mois. Aujourd'hui, ça ne change pas, il est mon joueur. Quand je pense à une équipe forte, c'est avec lui. Mais pour le moment, on n'a pas de solutions pour le sortir du club. Rien a changé. Notre relation est la même. S'il n'y a pas de solution, il reste avec nous. Il a trois ans de contrat", a expliqué le technicien allemand.



"+Ney+ n'a pas fini l'entraînement avec le groupe aujourd'hui (samedi)", avait-il dit en préambule, actant le forfait de son N.10, toujours en délicatesse avec sa situation physique, en Bretagne.



Tuchel n'a pas encore pu aligner le Brésilien depuis que le milieu offensif s'est blessé à la cheville droite fin mai.



Déjà absent du groupe parisien qui a battu Nîmes dimanche dernier (3-0) lors de la reprise de la L1, Neymar, en phase de reprise, enchaîne les périodes d'entraînements collectifs et individuels.



Mais sa situation est aussi très liée au mercato: le directeur sportif du PSG Leonardo a confirmé des négociations pour le transfert du joueur le plus cher de l'histoire, acheté 222 M EUR en 2017, qui n'a pas caché son désir de partir.



Chaque fait et geste du "Ney" est guetté par la planète foot, tenue en haleine par cet épisode, le plus brûlant de l'intersaison.



Outre Neymar, le PSG devra faire en Bretagne sans ses blessés Ander Herrera et Thilo Kehrer. Le défenseur Presnel Kimpembe, opéré d'une pubalgie en fin de saison dernière, est encore trop juste, a concédé son coach. Layvin Kurzawa, malade et absent de l'entraînement samedi matin, a aussi déclaré forfait.