PSG: Le départ d'Antero Henrique officialisé

Pressentie depuis plusieurs jours, la fin de la collaboration entre le Paris Saint-Germain et Antero Henrique est désormais officielle. Le club de la capitale a fait part ce vendredi du départ de son directeur sportif, en poste depuis un peu plus de deux ans. "Ces deux dernières années, Antero Henrique aura contribué à la dynamique de résultats de l’équipe professionnelle du Paris Saint-Germain, qui a ajouté à son palmarès national 2 nouveaux titres de champion de France (2018, 2019), 1 Coupe de France (2018), 1 Coupe de la Ligue (2018) et 2 Trophées des champions (2017, 2018). Le club remercie Antero Henrique pour son professionnalisme et son engagement au cours de ces deux dernières années et lui souhaite le meilleur dans ses futurs projets", précise un communiqué officiel.

Le Brésilien Leonardo, qui a déjà occupé les mêmes fonctions entre juin 2011 et juillet 2013 chez les Rouge et Bleu, est pressenti pour prendre le relais du Portugais.