OM-Strootman: "Paris est trop fort"

Le déplacement de l’Olympique de Marseille à Paris, dimanche, a tourné à l’humiliation pour le club phocéen, corrigé 4-0 sur la pelouse du Parc des Princes après avoir qui plus est encaissé les quatre buts au cours de la seule première période.

Interrogé à l’issue de la rencontre, Kevin Strootman n’a évidement pas eu de mal à reconnaître la supériorité des Parisiens. "Paris a très bien joué. On a fait des erreurs, on peut faire mieux, mais Paris a des énormes qualités. En deuxième mi-temps on a joué un peu, Paris un peu moins... Mais nous, on doit surtout penser aux prochains matchs, contre Monaco, Lille et Lyon, des concurrents pour nous. Vous avez vu le match, Paris joue un autre championnat, le PSG est trop fort en France, a-t-il ainsi confié, l’esprit aux prochaines échéances des Marseillais. Nous, on veut faire mieux mais on doit penser à des matchs plus importants pour nous comme ceux contre Monaco, Lille et Lyon."

Le prochain rendez-vous de l’OM est prévu pour mercredi avec un déplacement à Monaco en Coupe de la Ligue.