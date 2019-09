Monaco s'offre le derby et s'évite une crise

Avec plus de 135 millions d'euros investis sur le marché des transferts cet été, Oleg Petrov, le nouveau vice-président de Monaco avaient mis la pression sur ses joueurs et son staff avant ce derby. Monaco devait impérativement l'emporter.

Et si la direction russe du club a retrouvé un semblant de sourire, le président milliardaire Dmitri Rybolovlev en tête, elle le doit à un autre Russe, Aleksandr Golovin, auteur d'un match superbe, incluant un doublé (29e et 74e) et une passe décisive (80e).

Avec six points, Monaco sort de la zone rouge. En face, l'OGC Nice a longtemps pensé tenir son premier nul de la saison. Les hommes de Patrick Vieira se seraient alors positionnés en dauphin du Paris SG. Au lieu de ça, ils pointent à la 4e place.

Après avoir démontré beaucoup de talent mais aussi un peu de suffisance contre Dijon (2-1) samedi dernier, ils ont, malgré trois changements dans le onze titulaire, montré les même forces et faiblesses. Mais de façon inversement proportionnelle.

Le jeune défenseur central Stanley Nsoki, par exemple, possède un très fort potentiel. Mais son aisance et sa puissance se marient avec un manque de concentration coupable, symbolisé par sa grosse faute sur Slimani, qui partait au but (26e).

D'autres, comme Atal ou Dolberg, ont plongé physiquement. Les Niçois s'en voudront donc longtemps de n'avoir su concrétiser leur domination dans le premier quart d'heure. Successivement, une reprise de Claude-Maurice a obligé Lecomte à un arrêt-réflexe (2e), puis Tameze a vendangé en frappant au-dessus, un caviar en retrait d'Atal (14e).

Mis sous pression, aussi bien en interne par leur direction que sur le terrain par le Gym, les Monégasques n'ont pas lâché.

"Les joueurs ne jouent pas pour l'entraîneur mais pour le club, les supporteurs, leur vie personnelle et leur avenir", avait expliqué Jardim avant la rencontre.

Ils n'ont pas joué contre lui, c'est une certitude. A la pause, ils auraient même pu rentrer aux vestiaires en menant 3-0. Décalé par Fabregas, Gil Dias a frappé sur le poteau (25e).

Ensuite, Golovin, sur un corner joué en deux temps avec Fabregas, a été servi par le Catalan dans la surface. Sa vivacité a fait des merveilles et son tir victorieux en pleine lucarne au premier poteau a donné l'avantage à Monaco (1-0, 29e).

Peu après, Slimani a cru donner un avantage plus conséquent après avoir repris parfaitement un centre de Gelson Martins. Mais la VAR a annulé le but validé dans un premier temps par Mikael Lesage (31e).

Aussi quand, après un nouveau raté de Slimani (52e), Burner a égalisé d'une frappe en plein lucarne sur un ballon défensif mal dégagé par les Monégasque (1-1, 54e), les joueurs de la Principauté auraient pu sombrer.

Comme ils l'avaient fait contre l'OM (3-4).

Mais, en 3-5-2, avec Fabregas soutenu par Bakayoko et Golovin, ils sont restés combatifs. Après que le premier a lancé en profondeur Slimani, l'avant-centre algérien a servi Golovin et permis au Russe d'inscrire son 5e but en L1 d'un subtil piqué (2-1, 74e).

En contre, les Monégasques se sont ensuite régalés. Et Ben Yedder, servi par Golovin, a donné de l'ampleur à une victoire (3-1, 79e) qu'il faudra renouveler samedi contre Brest pour sortir définitivement de la crise...