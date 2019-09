Monaco sans Ben Yedder ni Slimani à Reims

Ben Yedder, buteur avec l'équipe de France contre Andorre et auteur de trois buts pour Monaco cette saison, souffre d'un hématome à la hanche, à la suite d'un coup pris contre Marseille dimanche dernier. Touché par Jordan Amavi, il avait été contraint de sortir à la 56e minute.

Islam Slimani, quant à lui, est victime "d'une fatigue générale" et plus particulièrement d'une gêne à un mollet, selon l'entraîneur Leonardo Jardim. "Il n'a pas fait de pré-saison et il est obligé de faire des matches de 90 minutes", a expliqué Jardim au sujet de l'attaquant algérien auteur de trois buts en L1, tout comme Ben Yedder.

Les deux joueurs pourraient cependant être remis pour le derby contre Nice, mardi prochain.