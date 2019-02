Monaco: ère post-Vasilyev, acte I

Alors que le club vit toujours des moments instables en interne après le limogeage du vice-président Vadim Vasilyev, l'entraîneur Leonardo Jardim doit tenir le cap pour sauver Monaco de la descente, et cela passe par une victoire contre Nantes.

A Monaco, le jeu de quilles se poursuit inlassablement depuis le mois d'octobre. Depuis la première éviction de Leonardo Jardim après une défaite à domicile contre Rennes (2-1), les têtes n'en finissent plus de tomber.

Le milliardaire Dmitri Rybolovlev a eu beau stipuler que licencier Vadim Vasilyev a été une "décision très dure pour (lui)", il ne fait jamais dans les sentiments. Il a donc sanctionné les responsables d'une saison catastrophique tant sur le plan financier que sportif.

Le recrutement estival à plus de 125 millions d'euros raté, puis les décisions managériales (se séparer de Jardim et son staff, recruter puis remercier Henry et le sien) aux conséquences financières désastreuses (plus de 30 millions d'euros de pertes) et néfastes pour l'image du club, ont eu raison de Vasilyev.

Car à cela il faut ajouter le prix à payer pour un mercato hivernal effectué dans l'urgence, plutôt bien d'ailleurs, mais au cours duquel Monaco n'a jamais maîtrisé les négociations. Cesc Fabregas s'est donc offert un contrat à plus de 30 millions d'euros jusqu'en juin 2022. Pour Naldo, le club dépensera près de 10 millions d'euros en salaire jusqu'en juin 2021 (le joueur possède une année en option).

Estocade et mea culpa

Quant à Jardim, nouveau sauveur, et son staff, ils récupèrent le même contrat qu'au moment de leur éviction, en plus des pleins pouvoirs sportifs. Comme en témoigne la partie, surréaliste, du communiqué de Rybolovlev, qui lui est consacrée.

"J'ai tenu personnellement à appeler Leonardo Jardim et à lui présenter des excuses pour l'erreur commise au mois d'octobre, dit Rybolovlev. Je lui ai demandé de revenir au club pour diriger l'équipe et j'ai validé toutes ses propositions sur les arrivées de nouveaux joueurs durant le mercato hivernal."

Ce n'est pas qu'une estocade portée à la gestion de Vasilyev. C'est aussi un mea cupla très surprenant pour un homme de pouvoir comme Rybolovlev. Dévoiler ainsi la teneur de discussions, surtout quand il s'agit d'excuses, est une première de sa part en tant que président du club. Ces mots ne sont forcément pas uniquement destinés à Jardim, mais aussi au Palais.

En évinçant Vasilyev, mais aussi Bruno Skropeta, directeur général adjoint, et bientôt Michael Emenalo, directeur sportif, Rybolovlev entend repartir d'une page blanche. Et montrer publiquement à Jardim, qu'il est l'homme de la situation sur la plan sportif.

Vasilyev-Jardim: trois semaines



D'ailleurs, jeudi matin en conférence de presse, le technicien portugais était forcément au courant de la situation. La question sur d'éventuels remous en coulisses lui a été posée. Il n'a pas eu un mot pour Vasilyev. "Le club a toujours été correct avec moi. Il n'y a pas de problème", s'est-il contenté.

Le fameux duo Vasilyev-Jardim, qui avait fait ses preuves et que beaucoup pensaient rebâti pour longtemps, aura vécu trois semaines. Le temps à Rybolovlev de laisser Vasilyev terminer son mercato et de lui trouver un successeur, une personne de confiance.

On comprend désormais mieux la décision de nommer Louis Ducruet, fils de la princesse Stéphanie, comme assistant de Vasilyev. Elle préparait la suite. Ducruet restera en effet en poste au près du prochain vice-président.

Le Palais aura une connaissance bien plus prégnante des coulisses du club. Dans le même temps, Rybolovlev gardera un de ses proches aux opérations.

C'est cependant l'équipe d'un club sans direction que Jardim mènera samedi contre Nantes. Même si ses deux derniers résultats ont été bons (Toulouse 2-1, Montpellier 2-2), son équilibre reste très fragile. Et même si ses dernières prestations ont été intéressantes, rien ne dit qu'elle ne replongera pas. A Jardim de sauver une institution en grand péril.