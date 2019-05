Monaco décroche, Caen s'accroche

L'avant-dernier Dijon, en dominant Strasbourg (2-1) dans le temps additionnel, n'a pas perdu tous ses espoirs.

Monaco va-t-il se réveiller du long cauchemar qu'il vit cette saison? Deuxième de l'exercice précédent, l'équipe de Leonardo Jardim se retrouve à égalité de points avec Caen (18e), actuellement en position de barragiste.

Tout est allé de travers samedi pour l'ASM, battu aux Costières de Nîmes (0-1) sur une réalisation de Renaud Ripart. L'attaquant des "Crocos", qui a célébré son but à la manière d'un torero, a mis au supplice des Monégasques très peu dangereux.

Le club de la principauté n'a plus gagné depuis mi-mars, une dynamique inquiétante quand on la compare à celle de Caen, son principal concurrent dans la lutte pour le maintien. Les Normands ont de leur côté enchaîné un troisième succès en quatre matches, avec notamment un magnifique coup franc direct de leur N.10 et capitaine Fayçal Fajr.

Monaco ne doit sa 17e place qu'au nombre de buts marqués cette saison, supérieur à celui de Caen. Les partenaires de Radamel Falcao vont jouer la peur au ventre leurs deux derniers matches face à Amiens (0-0 samedi à Toulouse) et Nice (1-1 contre Nantes).

Caen n'est lui pas gâté par le calendrier, avec Lyon puis Bordeaux pour adversaires. Et les Normands ne sont pas encore à l'abri d'un retour de Dijon, vainqueur in extremis de Strasbourg (2-1) sur un but du milieu sud-coréen Changhoon Kwon, entré en jeu en fin de match. Les Bourguignons comptent deux points de retard sur Caen et Monaco, et six d'avance sur Guingamp qui se rend dimanche (15h00) à Rennes.