Marseille reste brouillon, mais prend un point à Nantes

Après sa défaite inaugurale contre Reims (2-0), l'OM doit une fière chandelle à son gardien international Steve Mandanda, déterminant pendant le dernier quart d'heure face aux assauts des Canaris.

Même si la recrue phocéenne Dario Benedetto a raté un penalty (31), les regrets seront du côté des Nantais, pas loin d'offrir une victoire à Christian Gourcuff pour ses débuts sur le banc. "Ma principale satisfaction, c'est la qualité du jeu. Il y a eu une évolution par rapport à Lille. On a été plus percutants, mais on s'est aussi mis en danger", a remarqué le nouvel entraîneur des Canaris.

L'entrée en jeu de Samuel Moutoussamy (67) a mis le feu à la surface marseillaise, et une superbe frappe enroulée d'Abdoul-Kader Bamba a obligé Mandanda à se détendre une première fois (76). L'action a continué puis une tête de Girotto et un tir tendu d'Abdoulaye Touré ont redonné de l'enthousiasme aux Canaris.

Deux minutes plus tard, le jeune Imran Louza tentait de lober Mandanda trop avancé mais sans trouver le cadre (78). Et juste après, une double intervention de Mandanda, suite à un centre de Bamba, puis sous la menace de Louza (80), évitait la défaite à l'OM.

Marseille a beaucoup souffert, et Villas-Boas devra trouver des solutions pour remporter son premier succès en L1. Mais Florian Thauvin, blessé, devrait faire son retour à Nice le 28 août, un des trois matches de la 3e journée reportés de trois jours à la demande du ministère de l'Intérieur, pour cause de sommet du G7 à Biarritz.

Benedetto se rate



Les Canaris ont, eux, été encourageants dans l'animation, surtout en début et en fin de match, mais ils auraient pu tout perdre à la demi-heure de jeu.

Sur un corner bien tiré par Payet (27), auteur des deux seuls tirs cadrés de l'OM en première période, l'arbitre Benoît Bastien a décidé de siffler un penalty, après consultation de la VAR.

Le coude d'Abdoulaye Touré, au duel avec Boubacar Kamara, avait touché le ballon. Un jugement sévère pour le FC Nantes, mais conforme aux nouvelles règles. Le nouveau buteur de l'OM, Dario Benedetto, s'est vu confier la mission par Payet, mais l'Argentin a manqué l'occasion d'ouvrir son compteur en tirant dans les nuages (31).

"C'est la première et la dernière fois...", a regretté Andre Villas Boas, l'entraîneur de l'OM, suite à cette décision de Payet, qui avait "beaucoup travaillé les penaltys pendant la pré-saison. Quand j'ai vu que Dario allait le tirer, j'étais très énervé", a dit le Portugais en conférence de presse.

Au pied de la Tribune Loire, fief des inconditionnels absolus, une immense banderole avait été déployée avant le coup d'envoi: "Rendez-nous le FCN".

Les supporters nantais ont découvert un Mehdi Abeid très solide, en milieu de terrain, et une équipe jeune mais bien organisée par Christian Gourcuff, après une semaine de travail seulement.

A guichets fermés pour ce premier rendez-vous à domicile de la saison, une nouvelle ère a peut-être commencé. Il a juste manqué un petit but pour que le scénario soit parfait.