Les supporters de Marseille en grève pour les 10 premières minutes

Le match Marseille-Lille, vendredi, a commencé sans les groupes de supporters de l'OM, qui ne sont entrés qu'au bout de dix minutes, en signe de protestation contre les mauvais résultats du club, sous le regard du propriétaire Franck McCourt, a constaté un journaliste de l'AFP.

Au coup d'envoi (20h45) du match de la 22e journée de Ligue 1, les deux virages du stade Vélodrome étaient vides.

Seules quelques banderoles adressaient des messages au président Jacques-Henri Eyraud, comme: "90 minutes de silence pour une direction qui veut tuer ses propres supporters", brandies par le groupe Marseille Trop Puissant.

"Le groupe vit bien, mais les tribunes se meurent", ont écrit les Dodger's.

En virage Sud, les Winners se sont adressés au propriétaire Frank McCourt, présent pour le match: "You get scammed, your credibility takes a hit", soit "Vous vous faites arnaquer, votre crédibilité en prend un coup." "Fire the coach" ("virez l'entraîneur"), ont-ils encore écrit.

Les différents groupes de supporters avaient prévenu par communiqués qu'ils entendaient signifier leur "mécontentement envers la direction, le coach et les joueurs", comme l'écrivaient par exemple les South Winners.

Les supporters ont également annoncé la grève des encouragements au-delà de ces dix minutes.

Le Vélodrome avait déjà pratiqué ce genre de grève le 18 mars 2016, à l'époque contre le président Vincent Labrune et l'entraîneur Michel, et le match s'était soldé par une défaite 5-2. L'OM était mené 3-0 au bout de 14 minutes.

Depuis plusieurs semaines, des supporters réclament la démission de la direction et de l'entraîneur Rudi Garcia.