l'entraîneur portugais Villas-Boas "intéressé" par l'OM

"J'ai déjà été en contact avec Marseille en 2013, avant que je finisse par aller au Zénith Saint-Pétersbourg. C'est l'un des plus grands clubs d'Europe, avec beaucoup de prestige, car c'est un club champion d'Europe également. C'est évidemment quelque chose qui pourrait m'intéresser", dit le technicien de 41 ans, lors de ce "Bilbao Football Summit", dans une vidéo reprise par de nombreux médias.

"Ce club est entre de bonnes mains avec Andoni Zubizarreta (le directeur sportif) que je connais très bien, bien sûr. S'ils me sollicitent, on se rencontrera et il pourrait y avoir une possibilité", conclut l'ancien coach de Porto, Chelsea ou Tottenham.

Après une saison ratée, l'entraîneur de l'OM Rudi Garcia a annoncé son départ du club mercredi.

Le Français pouvait difficilement échapper à la porte après un exercice manqué dans les grandes largeurs.

L'OM a raté la qualification en Ligue des champions, en Ligue Europa, et a été éliminé dès son entrée en lice dans les deux Coupes nationales. Le géant phocéen a touché le fond en Coupe de France, avec une défaite 0-2 contre un club de National 2 (4e div.), Andrézieux.