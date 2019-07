Le Stade Rennais dément la venue de Koscielny

"Tout qui est sorti ce weekend (concernant Koscielny, ndlr) est complètement faux", a affirmé Olivier Létang, niant tout contact avec le capitaine d'Arsenal, à l'occasion de la présentation de deux nouveaux joueurs des Rouge et Noir, Romain Salin et Jérémy Morel, au siège du stade Rennais.

Mais le président du club breton a confirmé que le Stade Rennais avait contacté le club londonien pour se renseigner sur la situation du défenseur d'Arsenal.

Or, a expliqué Olivier Létang, le club londonien lui a fait part de son intention de conserver et de prolonger le contrat de son capitaine, "intransférable".

"Pour moi, ça ne sert à rien d'aller discuter avec un joueur contre la volonté de son club" a-t-il ajouté.

De plus, Olivier Létang a rappelé que le club avait déjà "quatre défenseurs centraux sous contrat". "On reste toujours en éveil pour voir si on peut et comment on peut améliorer l'effectif", a-t-il cependant ajouté.

Un possible transfert vers Rennes ou Bordeaux de Koscielny, qui n'a pas participé à la tournée américaine de son club londonien, était évoqué par les médias depuis quelques semaines.

Laurent Koscielny avait rejoint en 2003 le centre de formation d'En Avant de Guingamp (EAG) où il a évolué jusqu'en 2007 en tant que professionnel. Il a ensuite été recruté à Tours (2007-2009) puis au FC Lorient (2009-2010) avant de partir à Arsenal.