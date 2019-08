L1: André Villas-Boas optimiste sur l'avenir de Thauvin à l'OM

"Je pense qu'il sera marseillais en septembre. Il n'y a pas beaucoup de clubs capables de dépenser 50 millions d'euros pour le recruter, même Valence", a déclaré André Villas-Boas à propos de Florian Thauvin.

"Le marché anglais était le plus dangereux, et il est maintenant fermé. Je suis tranquille... à 90 %!", a confié l'entraîneur portugais à propos de l'attaquant marseillais.

L'OM est également en discussion avec deux jeunes joueurs formés au club. Boubacar Kamara voit son contrat se terminer en juin 2020. "Il veut rester et c'est en train d'être finalisé", a précisé André Villas-Boas. L'entraîneur marseillais a également évoqué le cas du jeune attaquant Isaac Lihadji, qui est suivi par plusieurs clubs étrangers. "Lui aussi va signer car il y a la volonté de sa part et du club", a-t-il assuré.

Au sujet de la rupture du contrat liant l'OM à Adil Rami, pour faute professionnelle, André Villas-Boas n'a en revanche pas voulu faire de commentaire. "Je ne suis pas au courant du dossier. La mise à pied a été décidée et je ne peux pas et ne veux pas la commenter. J'espère qu'Adil Rami trouvera une solution à la hauteur de sa carrière", a-t-il simplement déclaré.