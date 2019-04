Der Zakarian prolonge d'un an à Montpellier

Der Zakarian, qui avait signé un contrat de trois ans à son arrivée à l'été 2017 en provenance de Reims (L2), est désormais lié jusqu'en juin 2021. "Je suis très heureux de continuer l'aventure avec le MHSC. Je suis très fier de la confiance que le président Laurent Nicollin a placé en moi pour que l'on poursuive notre chemin ensemble" a réagi l'entraîneur montpelliérain, d'origine arménienne.

"Der Zak", âgé de 56 ans, a réussi son retour dans un club qu'il avait connu durant 18 ans comme joueur (1988-1998) et formateur (1998-2006). "On continue l'aventure avec Michel. La saison n'est pas finie mais il montre que c'est l'entraîneur qu'il nous faut à l'heure actuelle donc nous sommes heureux qu'il ait eu la volonté lui aussi qu'on prolonge l'aventure ensemble" a souligné Laurent Nicollin.

Pour la première fois depuis la conquête du titre en 2012, Montpellier a enchaîné deux saisons probantes. Après avoir terminé à la 10e place l'an passé, et avoir longtemps bataillé pour une qualification en coupe d'Europe, l'équipe héraultaise occupe la 6e place de la Ligue 1, avec huit points de retard sur Saint-Etienne (4e) et un match en retard à disputer mardi devant le Paris SG.

Après voir utilisé quatre entraîneurs en quatre ans depuis le départ de René Girard (2009-2013), le MHSC retrouve une certaine stabilité et une gestion cohérente, dépourvue de remous.

L'ancien défenseur central, qui a débuté sa carrière à Nantes, avait quitté Montpellier en 2006 pour lancer sa carrière d'entraîneur au plus haut niveau, dirigeant notamment Nantes à deux reprises (2007-2008, 2012-2016), et connaissant deux expériences à Clermont (2009-2012) et Reims (2016-2017).