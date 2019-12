Championnat de France: Marseille sacre le Paris SG, Toulouse et Nîmes sombrent

Paris remercie Marseille



Le malheur de l'OM fait le bonheur du PSG: en faisant match nul, les Marseillais ont permis à leur grand rival, en déplacement dimanche à Saint-Etienne, de remporter le titre honorifique de champion d'automne, qui récompense la meilleure équipe de la phase aller.

Mais si sa série de six victoires consécutives a pris fin, l'équipe d'André Villas-Boas a évité le pire grâce à ses trois remplaçants: Nemanja Radonjic a égalisé (70e) sur un centre de Valère Germain, et Yohann Pelé a arrêté un penalty (53e).

L'entraîneur portugais a également donné des nouvelles rassurantes sur son gardien Steve Mandanda, touché à une cheville et remplacé en cours de match: "Je pense que ce ne sera pas trop grave".



Toulouse et Nîmes sombrent



Tout en bas du classement, Nîmes et Toulouse, en pleine dérive, ne savent plus, eux, sur quoi se raccrocher.

Sans leur leader Max-Alain Gradel, blessé, les Violets ont enchaîné contre Reims (1-0) une inquiétante huitième défaite de suite qui les scotche à la dernière place.

La fin de rencontre a été entachée par des heurts autour de la pelouse impliquant plusieurs supporters en colère.

Les Nîmois, qui comptent le même nombre de points (12), ne font pas mieux: battus par Nantes à domicile (1-0), ils n'ont plus gagné en Championnat depuis fin septembre.

Amiens (17e) et Dijon (16e) auraient pu prendre le large mais en se neutralisant (1-1) ils se quittent bons amis, avec cinq unités d'avance sur les deux relégables.



Monaco et Nice au ralenti



Les Rémois de Remy Oudin (5e) et les Nantais d'Imran Louza (4e), tous les deux buteurs, ont fait leur miel de la mauvaise passe de Toulouse et Nîmes en réussissant la meilleure opération dans le haut du tableau, où c'est toujours l'embouteillage.

Angers et Monaco ont fait du surplace en se neutralisant (0-0), tout comme Brest et Nice (0-0).

Cela pourrait profiter dimanche à Bordeaux (7e) ou Lyon (8e), qui reçoivent respectivement Strasbourg et Rennes, avec l'occasion de faire une belle avancée au classement.