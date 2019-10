Cavani et Meunier incertains pour Angers

L'attaquant star du Paris SG Edinson Cavani, "pas encore à 100%", et le défenseur Thomas Meunier sont incertains pour la réception samedi d'Angers, deuxième de Ligue 1, a annoncé vendredi leur entraîneur Thomas Tuchel, déjà privé de Kylian Mbappé.

"Je ne sais pas pour Edi. Il a fait l'entraînement hier (jeudi) avec nous. Il n'avait pas de douleurs mais il m'a dit qu'il n'était pas confortable à 100%", a déclaré le technicien allemand.

"Il n'a pas de douleurs, mais il ne se sent pas libre totalement. Quand on est attaquant, c'est nécessaire de ne pas réfléchir à ces choses-là. On verra aujourd'hui (vendredi) si c'est le moment de prendre un risque ou si on gagne dix jours de plus avec la trêve, pour être sûr qu'il soit prêt pour Nice (le 18 octobre)", a-t-il poursuivi.

L'Uruguayen s'est blessé fin août à la même hanche droite qui l'avait éloigné de la compétition pendant deux mois.

Comme pour Mbappé, le PSG, confronté à une cascade de blessures, joue la carte de la prudence avec le buteur pour éviter une nouvelle rechute.

"Kyky", pas encore totalement remis d'une gêne à une cuisse, a déclaré forfait pour samedi, tout comme Thilo Kehrer (pied), Julian Draxler (pied) et Colin Dagba (cuisse).

Des incertitudes demeurent au sujet de l'international belge Thomas Meunier qui souffre d'une cuisse, a indiqué Tuchel. "Il va essayer (de jouer) aujourd'hui (vendredi)", a-t-il précisé.