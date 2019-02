Accor, nouveau sponsor maillot du Paris SG

ALL (Accor Live Limitless), le nouveau programme de fidélité lifestyle de Accor, deviendra partenaire majeur et sponsor maillot officiel du club à compter de la saison 2019/2020.

Ce partenariat réunira l’un des clubs de football connaissant la croissance la plus rapide au monde à un leader et pionnier du secteur de l’hôtellerie. Les 265 milllions de clients Accor viendront rejoindre les 395 millions de fan qui suivent le Club et ses joueurs sur les réseaux sociaux à travers le monde.

Cette association permettra à ces deux marques de proposer différentes initiatives innovantes qui raviront les amateurs de sport. L’augmentation fulgurante de la popularité du Paris Saint-Germain, son approche lifestyle unique et sa capacité reconnue dans le monde entier à inspirer les supportes et les partenaires, sont totalement en ligne avec le nouveau programme de fidélité de Accor, qui promet de faire vivre des expériences inoubliables aux membres actuels et futurs de ALL.

Ce dernier permettra à ses membres de bénéficier de récompenses, de services et d’expériences à travers tout l’écosystème du groupe, dans 4 800 hôtels à travers le monde représentés par une collection de marques internationales exceptionnelles, comme Raffles, Fairmont, Sofitel, Pullman, Novotel, Mercure, ou encore Ibis.

