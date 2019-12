Tout simplement parfait. Dans le sillage d'un Lionel Messi auteur d'un triplé et porté par son sixième Ballon d'Or, le FC Barcelone, brillant, a déroulé samedi contre Majorque (5-2) pour la 16e journée de Liga, et reste premier devant le Real Madrid.

La leçon blaugrana a débuté par un joli ballon piqué d'Antoine Griezmann (7e), avant un triplé de Messi sur deux sublimes frappes enroulées de l'extérieur de la surface (17e et 41e), et une reprise du gauche (84e), et une superbe talonnade de Luis Suarez (43e), sans doute déjà un des buts de la saison, pour sceller la victoire catalane... malgré le beau doublé d'Ante Budimir (35e, 64e) pour Majorque.

Messi brille, Benzema et Varane aussi

Toute l'équipe a brillé. La MSG (Messi-Suarez-Griezmann) a marqué. Et les mots manquent pour qualifier le nouveau récital de Leo Messi. Après avoir présenté son sixième Ballon d'Or au Camp Nou en présence de ses trois enfants, la "Pulga" (Puce) a signé un nouveau chef-d'oeuvre samedi.

Auteur de son 35e triplé en Liga (un record, devant les 34 de son rival Cristiano Ronaldo), l'Argentin, excellent tout le mois de novembre quand le Barça tergiversait, a encore évolué à son meilleur niveau samedi, devant un Camp Nou conquis.

Majorque n'a rien pu faire face à un tel déluge de talent pur, malgré les deux buts opportunistes de Budimir, sur une belle frappe et de la tête, devant un Marc-André Ter Stegen fautif.

Le score aurait pu être bien plus lourd, mais le Barça a cherché la qualité plus que la quantité. Et le sextuple Ballon d'Or (un record, un autre), a capté toute la lumière, devenant grâce à son triplé meilleur buteur du championnat espagnol (12 buts), devant Karim Benzema (11).

L'avant-centre français, associé aux jeunes Vinicius et Rodrygo en attaque du fait des nombreux blessés côté madrilène, a pourtant permis au Real Madrid de glaner un 9e match de rang sans défaite avec un but (80e) et une passe décisive à son compatriote Raphaël Varane (37e).

Seul bémol à Madrid: l'exclusion de Ferland Mendy pour deux cartons jaunes (82e), qui sera donc suspendu pour le prochain match à Valence et laissera les Madrilènes sans arrière gauche, car Marcelo est blessé lui aussi.

Un Clasico au sommet

La tâche n'était pas aisée pour Zidane, qui a dû composer son onze sans Eden Hazard, Gareth Bale ou Marcelo, annoncés blessés dans la semaine, ni Asensio, Lucas Vazquez ou James Rodriguez, blessés de longue date.

Mais les choix de "Zizou" se sont avérés payants, particulièrement en attaque. Avec six changements par rapport à l'équipe qui avait débuté lors de la victoire à Alaves (2-1) le week-end précédent, ce Real Madrid remodelé a aligné les jeunes pépites brésiliennes Vinicius et Rodrygo aux côtés de l'indéboulonnable avant-centre Benzema.

Pour apporter du piquant dans un secteur offensif dépeuplé, Vinicius (19 ans), à qui l'on promettait le meilleur en début de saison mais qui a peu joué depuis la montée en puissance d'Hazard sur le couloir gauche, a multiplié les tentatives, avec toutefois un manque de précision dans le dernier geste.

A quelques jours de la dernière journée de la phase de poules de Ligue des champions (contre Bruges pour Madrid mercredi, chez l'Inter Milan pour le Barça mardi), Merengues et Blaugranas ont gonflé leur capital confiance, pour arriver dans la meilleure des formes au Clasico, dans deux semaines au Camp Nou (18 décembre).