Aucun joueur n'a marqué plus que Benzema cette saison en Liga (10).

Aucun joueur n'a fait plus de passes décisives que Benzema cette saison en Liga (5). pic.twitter.com/aS4GKv80rt



C'est un Real jeune et Brésilien qui se présentait face à l'Espanyol Barcelone à Santiago Bernabeu ce samedi. Avec Rodrygo et Vinicius sur les ailes, le Real a dominé la rencontre dans les grandes largeurs, mais est resté longtemps à la merci des PericosC'est à la 37e minute que le Real trouvait la faille.dans des conditions idéales, le défenseur, qui s'est retrouvé aux avants-postes, ajuste Diego Lopez pour faire fructifier la domination du Real. Si c'est le premier but de Varane cette saison, Benzema en a profité pour soigner ses stats, lui qui se retrouvait au duel avec Diego Lopez, ancien gardien du Real, en seconde période, mais perdait son face à face avec le portier de 38 ans et ratait même une autre énorme opportunité à un quart d'heure de la fin sur un service de Vinicius.Mais le meilleur buteur de la Liga finissait par marquer son 11 but en championnat après un sublime une-deux avec Fede Valverde dans la surface catalane. Malgré le festival de Benzema et le but de Varane, le match ne fut pas idéal pour tous les Français du Real avec une expulsion pour Ferland Mendy suite à un second jaune à dix minutes du terme.