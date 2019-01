Avec un lob subtil de Lionel Messi, le FC Barcelone est allé battre 2-0 son voisin Gérone réduit à dix, dimanche pour la 21e journée du Championnat d'Espagne, une huitième victoire d'affilée du leader blaugrana qui conserve cinq points d'avance sur l'Atlético Madrid.

Au stade municipal de Montilivi, et non à Miami où la Ligue avait un temps envisagé de disputer cette rencontre controversée, Nelson Semedo (9e) et Messi (68e) ont assuré la victoire barcelonaise, bien aidés par l'exclusion sévère du défenseur adverse Bernardo Espinosa (51e).

Mais le gardien Marc-André ter Stegen a dû s'employer et le Barça devra montrer un bien meilleur visage mercredi en quart de finale retour de Coupe du Roi pour espérer renverser Séville, vainqueur 2-0 à l'aller.

Au classement de la Liga, Barcelone (1er, 49 pts) garde cinq longueurs d'avance sur son dauphin l'Atlético (2e, 44 pts). Suivent Séville (36 pts), vainqueur 5-0 de Levante samedi.