Espagne: l'Atlético coleader a minima

Toujours aussi réaliste, l'Atlético Madrid! Un but de Vitolo, servi par la recrue Joao Felix, a permis aux "Colchoneros" de s'imposer au forceps à Leganés (1-0) dimanche pour la 2e journée du Championnat d'Espagne et de rejoindre en tête Séville, également auteur d'un sans-faute.

Sauvé par sa transversale au stade de Butarque (53e), l'Atlético a peiné à se défaire d'un adversaire accrocheur. Mais la vista de Joao Felix a permis à Vitolo, lancé dans la surface, de marquer d'un plat du pied l'unique but du match (71e).

Au classement, l'"Atleti" (6 pts) rejoint le Séville FC (6 pts), la seule autre équipe de Liga à avoir gagné ses deux premiers matches. Le Real Madrid (4 pts), freiné samedi par Valladolid (1-1), pointe à deux longueurs, tandis que le FC Barcelone (0 pt) recevra en soirée le Betis Séville pour tenter de débloquer son compteur.

Ce succès sur la plus petite des marges, comme la semaine dernière contre Getafe (1-0), reste la marque de fabrique de l'équipe de Diego Simeone, en dépit d'un été où le club a été contraint de remanier en profondeur son effectif après les départs d'Antoine Griezmann et Diego Godin, notamment.



- Acharnement -



L'Atlético défend toujours avec acharnement et un but lui suffit pour faire la différence, même si l'édifice a parfois tremblé dimanche avec une inhabituelle défense à trois alignée par Simeone.

L'Argentin Jonathan Silva a ainsi expédié un coup franc sur la transversale du gardien "colchonero" Jan Oblak (53e), qui s'est interposé devant le milieu Javi Eraso (58e).

Mais pour le reste, l'Atlético a fait la différence dans le sillage de Joao Felix.

Le diamant portugais, arrivé de Benfica pour 126 millions d'euros, s'est immédiatement mis au diapason du jeu "colchonero". Il a expédié un joli ciseau au ras de la transversale (50e) avant de lancer dans la surface Vitolo (71e).

Quant à Alvaro Morata, buteur lors de la première journée, il a eu cette fois moins de réussite (2e, 33e, 83e) mais a fait peser une menace constante.

Certes, l'Atlético n'est toujours pas une équipe agréable à voir jouer. Mais c'est efficace et synonyme de sans-faute, ce que ne sont parvenus à faire ni le Real, ni le Barça...