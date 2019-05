Transfert: Godin annonce dans les larmes son départ de l'Atlético

"Ce sont mes derniers jours, mes deux derniers matches avec l'Atlético Madrid. Je voulais l'annoncer moi-même, de ma propre bouche", a dit l'emblématique défenseur lors d'une conférence de presse qu'il a dû interrompre à plusieurs reprises pour écraser une larme.

Godin, qui arrive en fin de contrat en juin, avait repoussé des offres l'été dernier pour prolonger à l'Atlético mais il n'a pas réussi à se mettre d'accord avec le club pour un nouveau contrat.

"Nous avons eu des milliers de conversations et nous ne sommes pas parvenus à un accord, donc une étape s'achève, un cycle, le plus beau de ma vie sportive", a dit l'international uruguayen, entouré dans la salle de presse du stade Metropolitano de tous ses partenaires, notamment son ami et coéquipier Antoine Griezmann.

Il pourra faire ses adieux au public "colchonero" dimanche contre Séville au stade Metropolitano pour l'avant-dernière journée du Championnat d'Espagne.

Selon les médias espagnols, Godin doit s'engager avec l'Inter Milan, où il retrouvera son ancien partenaire de charnière à l'Atlético, le Brésilien Joao Miranda.

L'Uruguayen était arrivé au club en 2010 en provenance de Villarreal, où il avait auparavant joué trois saisons. Il est rapidement devenu une pièce maîtresse au sein de la défense de fer mise en place par l'entraîneur argentin Diego Simeone.

En mai 2014, le rugueux défenseur est entré dans la légende en marquant le but du titre en Championnat d'Espagne sur la pelouse du FC Barcelone (1-1).

Godin avait également inscrit un but en finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid quelques jours plus tard, mais cela n'avait pas suffi à l'"Atleti" pour s'imposer (défaite 4-1 a.p.). Il a aussi disputé la finale de la C1 en 2016, à nouveau perdue face au Real.

Godin, qui a disputé 387 matches (27 buts) sous le maillot "rojiblanco", compte notamment à son palmarès une Liga (2014), une Coupe du Roi (2013) et deux Ligues Europa (2012, 2018), ainsi qu'une Copa America avec l'Uruguay (2011).