Renversé à Eibar, Séville rate le podium

Quatre jours après leur défaite à domicile (0-1) face au Real Madrid, leader avec 14 points, les Andalous rentrent les mains vides du Pays basque alors qu'ils menaient 2-0 à la mi-temps, et restent coincés à la septième place (10 pts).

L'Argentin Lucas Ocampos (11e) a ouvert le score, lancé seul face au gardien après une perte de balle des Basques au milieu de terrain. L'ancien Marseillais est ensuite devenu passeur décisif, avec un centre pour Oliver Torres qui a ajusté Dmitrovic à bout portant (32e).

Mais les Sévillans ont pris l'eau en seconde mi-temps. Le Français Jules Koundé a d'abord offert un penalty à Eibar, transformé par Fabian Orellana (66e), puis une énorme mésentente entre le gardien Tomas Vaclik et Diego Carlos a permis à Pedro Leon d'égaliser (77e).

D'un superbe coup franc (82e), José Angel Cote a arraché la première victoire de la saison des Basques, qui sortent de la zone de relégation.

Derrière le Real Madrid, leader au terme de la 6e journée de Liga, la Real Sociedad est un superbe dauphin ce jeudi soir, après la victoire éclatante du club basque à Anoeta face à une équipe d'Alaves balayée (3-0) et réduite à 10.

La première période aura suffi pour faire la différence avec un trident offensif au top et le doublé de Mikel Oyarzabal, auteur d'un doublé (19e, 41e, s.p.), ainsi que d'une passe décisive pour Willian Jose (32e). Et la note aurait être encore plus salée, après le 2e carton et l'expulsion de Manu Garcia pour les visiteurs (85e), avec le penalty raté par Portu (87e).

Au classement, si la Real Sociedad pointe sur la 2e marche du podium, Alaves se retrouve aux portes de la zone de relégation (17e).