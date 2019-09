Real Madrid: Hazard "prêt" à débuter

Eden Hazard, de retour de blessure, est "prêt" pour ses grands débuts avec le Real Madrid samedi en Championnat d'Espagne, a déclaré vendredi son entraîneur Zinédine Zidane, et confronté en revanche à une hécatombe au milieu avec un nouveau blessé: l'Uruguayen Fede Valverde.

"Il y a beaucoup de pression, d'attentes (autour d'Hazard). On connaît la situation. Lui, il est prêt, et c'est le plus important", a déclaré Zidane en conférence de presse à la veille de la réception de Levante pour la 4e journée de Liga (13h00/11h00 GMT).

"On a tous envie de voir Eden, de voir ce qui va se passer", a-t-il ajouté.

L'attaquant international belge, recruté pour plus de 100 M EUR en provenance de Chelsea cet été, s'est blessé juste avant le début de la saison et doit enfin fouler samedi la pelouse du stade Bernabeu en match officiel.

Le technicien français a néanmoins demandé un peu de patience avec Hazard.

"Il faut qu'on y aille tranquillement, il a été blessé pendant trois semaines, il a repris depuis une semaine", a souligné Zidane. "On a sept matches en 21 jours et il va falloir y aller tranquillement. (...) Ce sera à moi de doser ses minutes et son temps de jeu, parce qu'on on a besoin de lui pour un long moment, pour plusieurs matches, pas pour un seul."



Pénurie au milieu







Le retour à la compétition d'Eden Hazard est une bonne nouvelle pour le Real à l'approche du premier choc européen de la saison en Ligue des champions, mercredi prochain sur la pelouse du Paris SG.

En revanche, Zidane est confronté à une sérieuse pénurie dans l'entrejeu:

après les blessures des milieux offensifs Isco, Brahim et du Ballon d'Or Luka Modric, le milieu relayeur Fede Valverde est revenu blessé du rassemblement de la sélection uruguayenne, souffrant d'une blessure musculaire à la cuisse gauche.

Quoi qu'il en soit, le Real Madrid va devoir trouver des solutions: "La saison part maintenant", a prévenu Zidane. "On a sept matches en 21 jours et je pense que de toute façon c'est ce dont on a besoin. Jouer, faire des matches, la compétition... C'est ce que les joueurs veulent", a-t-il lancé.

Et face aux premiers ratés de ce nouveau Real rebâti par ses soins (deux nuls en trois journées, 5e de Liga avec 5 pts), Zidane a dit être imperméable aux critiques.

"Les commentaires, tout ce qui se dit, ça ne va pas changer. On sait ce qu'on a envie de changer nous à l'intérieur (de l'équipe), on va tout faire pour faire les choses bien. Il ne faut plus parler, il faut agir sur le terrain", a-t-il prévenu.