Real Madrid : Hazard devrait jouer 30 minutes 

Le Real Madrid va enfin voir Eden Hazard en compétition officielle. Le Belge est en effet dans le groupe pour le duel face à Levante ce samedi à 13 heures. Et si Zidane avait expliqué: "Il faut y aller doucement avec lui parce qu'il a été blessé 3 semaines. On a tous très envie de le voir mais il faut rester calme parce qu'il y a beaucoup de pression et d'attente. Il est prêt mais c'est moi qui vais décider comment doser son retour".

L'ancien de Chelsea devrait débuter sur le banc et entrer en deuxième période. Selon Marca, le staff madrilène a prévu de le lancer à l'heure de jeu afin qu'il prenne du rythme en vue du déplacement à Paris en Ligue des champions la semaine prochaine.