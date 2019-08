Moreno sur le point de rejoindre l'Atletico Madrid (presse)

Selon As, l'Atletico "a trouvé un accord avec Valence pour 55 millions d'euros plus 5 M de part variable".

L'attaquant de 28 ans "a déjà dit au revoir à ses coéquipiers et n'a pas participé à l'entraînement mardi. Il se rendra cet après-midi à Madrid pour passer l'examen médical avec l'équipe rojiblanco", ajoute sur son site internet le journal sportif Marca.

Rodrigo était arrivé à Valence il y a 5 ans, en provenance de Benfica. Il avait remporté avec eux la Copa del Rey en mai dernier, inscrivant notamment un but en finale face au FC Barcelone (2-1).

Il a également été sélectionné à 18 reprises en équipe nationale espagnole, avec laquelle il a disputé le Mondial-2018.