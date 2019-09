Messi fait le point sur son avenir

Son président, Josep Maria Bartomeu, l’a lui-même évoquée: Lionel Messi, lié au Barça jusqu’en 2021, possède dans son contrat une clause lui permettant de quitter le club catalan dès l’été prochain. Une information que n’a pas voulu confirmer l’attaquant argentin (32 ans), qui a réglé la question de son avenir dans une interview accordée au quotidien Sport: "Je ne peux rien confirmer parce qu’il y a des accords de confidentialité. Ce que je peux dire, c’est que je veux rester à Barcelone le plus longtemps possible." Mais la star blaugrana ne veut pas s’y sentir enfermée.

"J’ai toujours dit durant ma carrière que c’est ma maison. Mais d’un autre côté, je ne veux pas avoir un contrat longue durée et seulement être ici parce que je dois l’être, explique-t-il. Je veux être ici parce que je me sens bien physiquement, que je peux jouer et être un membre important de l’équipe. Comme je l’ai déjà dit, j’ai besoin de voir s’il y a une équipe qui gagne parce que je veux continuer à gagner des choses avec ce club. Pour moi, de l’argent ou une clause ne veulent rien dire. D’autres choses me motivent et le plus important, c’est d’avoir une équipe qui gagne."

Que les culés se rassurent, "La Pulga" n’a donc pas l’intention de plier bagage en fin de saison, même s’il en a la possibilité. "Mon intention est de continuer ici tant que je peux être performant et que mon corps me le permet, ajoute-t-il, jurant fidélité à la tunique azulgrana. Mon contrat n’est pas quelque chose qui m’inquiète ou que je gère moi-même. Mon père s’occupe de ça avec le président ou ceux avec qui il doit parler. […] Moi, je veux simplement gagner, et gagner avec ce club. C’est chez moi. Je n’ai aucune intention d’aller ailleurs, mais je veux rester compétitif et gagner."