Opportunité manquée puisque les hommes de Diego Martínez Penas ont été défaits 3-1.

Menés 2-0 sur des buts d'Angel (35e) et Mauro Arambarri (41e), les visiteurs ont un temps espéré pouvoir revenir, grâce à la réduction du score signée Antonio Puertas (74e). Mais c'était sans compter sur le troisième but des locaux, œuvre de David Timor (88e), et synonyme de victoire pour Getafe.

Grâce à leur quatrième victoire de la saison, les Azulones font un bond en avant et passent de la 13e à la 9e place.