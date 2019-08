le vétéran Aduriz raccrochera les crampons l'été prochain

"Cette année sera ma dernière comme professionnel. Je vais quitter le football à la fin de cette saison et j'ai une joie particulière à l'idée de me retirer avec l'Athletic", a déclaré en conférence de presse le vétéran basque, qui fêtera ses 39 ans en février.

Aduriz, qui compte 390 matches et 171 buts avec le club de Bilbao, porte les couleurs des "Lions" de l'Athletic depuis 2012. Formé au club, il a également joué à Majorque (2008-2010) et Valence (2010-2012), notamment.

Arrivé à maturité sur le tard, l'avant-centre (13 sélections, 2 buts) avait connu en 2016 la consécration d'être retenu parmi les 23 joueurs espagnols lors de l'Euro disputé en France.