Le Real va devoir vendre

Zinedine Zidane a certes dû se faire une raison concernant Paul Pogba, pourtant érigé comme une priorité depuis son retour aux affaires l’hiver dernier, le Real Madrid n’en a pas moins été très dépensier cet été. A défaut du champion du monde tricolore, les Merengue ont en effet attiré Ferland Mendy, Eder Militao, Eden Hazard, Rodrygo et Luka Jovic, déboursant près de 310 millions d’euros.

Et si Keylor Navas, Marcos Llorente, Mateo Kovacic, Theo Hernandez ou Raul de Tomas sont partis, James Rodriguez et Gareth Bale, jugés indésirables au début de l’été, sont restés et le Real n’a finalement vendu que pour 130 millions d’euros. De quoi poser problème alors que l’UEFA, Fair-play financier oblige, encourage les clubs à afficher un solde maximum de 100 millions d’euros entre les dépenses et les ventes sur le marché des transferts. En cas de dépassement, les clubs sont alors enjoints à fournir des garanties à l’instance européenne de contrôle financier des clubs.

Bale et Rodriguez vers la sortie ?

Eu égard aux résultats financiers bénéficiaires du Real Madrid, il n’y a pas péril en la demeure mais à en croire El Confidencial, Florentino Perez entend rester dans les clous fixés par l’UEFA et aurait d’ores et déjà budgété 80 millions d’euros de ventes d’ici le 30 juin prochain. C’est tout du moins ce qui apparaîtra dans les comptes que le président madrilène compte présenter, dimanche, lors de l’assemblée générale face aux socios.

De nombreuses ventes devraient donc intervenir lors du mercato hivernal ou, plus sûrement, dans les premiers jours du prochain mercato estival. Plusieurs joueurs pourraient être concernés parmi lesquels, encore une fois, Gareth Bale et James Rodriguez mais également Isco, Mariano ou Lucas Vazquez. Et il en est de même des nombreux joueurs prêtés à l’instar de Sergio Reguilon, Andriy Lunin, Dani Ceballos, Martin Ødegaard, Luca Zidane, Jesus Vallejo.