le Barça se rachète et douche le rêve européen de Getafe

Opération rachat réussie pour Barcelone: le champion d'Espagne s'est un peu consolé de l'humiliation européenne subie à Liverpool en battant 2-0 Getafe, délogé par Valence de la quatrième place qualificative pour la Ligue des champions, dimanche pour la 37e et avant-dernière journée de Liga.

Cinq jours après sa débâcle en demi-finale retour de Ligue des champions à Anfield (4-0), le Barça s'est imposé au Camp Nou sur une frappe à bout portant d'Arturo Vidal (39e) et un but contre son camp du Togolais Djené (89e). De quoi demander pardon aux supporters catalans... tout en cassant la dynamique de Getafe, qui rêvait d'une qualification historique pour la C1 mais n'a plus son destin en main avant l'ultime journée le week-end prochain.

En haut de tableau, pour le dernier match à domicile de son capitaine Diego Godin, l'Atlético Madrid (2e, 75 pts) a fait match nul contre Séville et mathématiquement confirmé son rang de dauphin du FC Barcelone (1er, 86 pts). Le Real Madrid de Zinédine Zidane (3e, 68 pts), battu 3-1 par la Real Sociedad, finira troisième. Valence est désormais quatrième (58 pts) à la différence de buts particulière devant Getafe (5e, 58 pts) et disputera à nouveau la C1 l'an prochain s'il gagne son dernier match.

Pour la relégation, le scénario semble se préciser pour savoir qui accompagnera à l'étage inférieur Huesca et le Rayo Vallecano, déjà relégués: Gérone (18e, 37 pts) a perdu 2-1 à domicile contre Levante (43 pts) et reste dans la zone rouge, à trois longueurs du Celta Vigo (40 pts), avec très peu de chances de se sauver lors de la dernière journée.