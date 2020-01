l'Atlético s'enfonce, Simeone suffoque, le Real seul leader

Accroché (0-0) par Leganés dimanche lors de la 21e journée de Liga, l'Atlético Madrid plonge dans une crise et emmène avec lui son entraîneur Diego Simeone, menacé après un quatrième match de rang sans victoire, six jours avant le derby contre le Real, nouveau leader.

Ca chauffe pour le technicien argentin, qui connaît un des moments les plus difficiles de ses huit années sur le banc des "Colchoneros". Il n'a pas réussi à trouver la clé pour se défaire de Leganés, dernier ex-aequo du classement, bien que ses joueurs aient montré plus d'envie que lors de la défaite à Eibar (2-0) le week-end dernier.

Angel Correa a bien eu quelques opportunités en première période (20e, 23e, 37e), mais Ivan Cuellar, le gardien de Leganés, a su s'interposer à chaque fois, avant son expulsion sur carton rouge dans le temps additionnel en fin de partie (90e+2).

Cuellar a ainsi répondu au portier madrilène Jan Oblak, encore une fois auteur d'une partition impeccable, avec des arrêts de classe (11e du pied, 13e du poing gauche).



Urgence avant le derby



La nouvelle année a fait mal aux Colchoneros, à une semaine du derby de Madrid contre le Real: qualifiés pour les 8es de finales de la Ligue des champions (où ils affronteront Liverpool, le champion en titre, dès le 18 février), et auteurs d'un mois de décembre solide (avec 5 succès de rang entre le 11 décembre et le 9 janvier), les Madrilènes se sont écroulés en janvier.

Cruellement battus par le Real Madrid aux tirs au but en finale de la Supercoupe d'Espagne à Jeddah (Arabie Saoudite) le 12 janvier (0-0, 4-1 t.a.b.), les "Rojiblancos" ont ensuite enchaîné avec une défaite contre Eibar en Liga, puis une élimination en 16es de finale de la Coupe du roi contre le Cultural Leonesa, équipe de troisième division (2-1, a.p.).

Et ce match nul contre la lanterne rouge, quatrième rencontre sans victoire, expose Simeone, déjà contesté par les supporters, au feu brûlant des critiques.

"Franchement, dans le vestiaire, on ne parle pas de l'entraîneur", a réagi Jan Oblak après le match.

"On parle tous avec lui en tant que joueurs, normal, on est ici pour s'améliorer, pour jouer un football qui va plaire aux supporters. Mais ce qui plaît aux supporters, c'est de voir leur équipe gagner, et malheureusement, ces derniers matches, ça n'a pas été le cas. (...) On est dans une mauvaise passe, les choses ne nous sourient pas", a soupiré le gardien "colchonero".

Six jours avant le derby de la capitale contre le Real, nouveau leader, ce résultat nul oblige Simeone à "trouver des solutions" rapidement, afin de ne pas sombrer avec le navire Atlético, bien loin du niveau affiché en 2014 et 2016 où il avait atteint la finale de la Ligue des champions.



Le Real seul leader



Car en face, le Real Madrid ne perd pas de temps: les hommes de Zinédine Zidane ont difficilement battu Valladolid 1-0 dimanche grâce à un but de la tête de Nacho sur corner (78e), et prennent les commandes de la Liga seuls, devant le FC Barcelone, défait la veille à Valence (2-0).

Longtemps à égalité avec les Blaugranas aux premières places du classement, les Madrilènes ont repris les commandes pour la première fois depuis la 8e journée, et leur victoire contre Grenade 4-2 le 5 octobre.

Moins étincelants depuis leur succès en Supercoupe d'Espagne le 12 janvier, à l'instar de Karim Benzema, esseulé dimanche et qui n'a plus marqué depuis le 15 décembre, les Merengues ont manqué d'efficacité offensive, jusqu'au joli coup de tête décroisé de Nacho.

Auparavant, Casemiro (but annulé pour hors-jeu, 12e), Rodrygo (frappe stoppée 50e et centre pour Benzema 66e) et Isco (passe pour Benzema 58e, coup-franc mal cadré 61e), les meilleurs éléments côté madrilène, ont bien essayé d'enfoncer Valladolid, sans succès.

Sans briller, le Real surplombe la Liga et abordera le derby dans une position on ne peut plus confortable, dix points devant l'Atlético, en pleine tempête.