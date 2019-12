Karim Benzema : « Je veux gagner cette Liga et si je peux aider mes coéquipiers avec le jeu et les mots, je le fais. Je suis le troisième capitaine et je dois aider. » (zone-mixte) pic.twitter.com/O3rk9IOWvl

Le tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des Champions est tombé et le Real Madrid de Karim Benzema n'est pas gâté avec Manchester City. Mais l'attaquant français du club merengue a les yeux rivés sur la Liga. C'est le trophée qu'il veut remporter cette saison comme il l'a confié en zone mixte : « Je veux gagner cette Liga et si je peux aider mes coéquipiers avec le jeu et les mots, je le fais. Je suis le troisième capitaine et je dois aider. Le Camp Nou ? C'est toujours difficile là-bas.. J'espère que nous gagnerons », a ainsi indiqué le natif de Bron, alors que le Real et le Barça se partagent la tête de la Liga avec 35 points et s'affrontent ce mercredi.Sondé aussi sur l’équipe de France, Benzema semble avoir mis les Bleus derrière lui . «», a -t-il tonné, lui qui a encore marqué face à Valence dimanche soir, afin de permettre au Real de ramener un point de Mestalla.