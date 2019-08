FC Barcelone: blessure confirmée pour Suarez, un mois d'absence estimé

"Il souffre d'une blessure au muscle soléaire de la jambe droite", a écrit le Barça dans un communiqué médical, sans préciser de durée d'indisponibilité.



Selon plusieurs médias espagnols, dont le quotidien sportif catalan Mundo Deportivo, Suarez est d'ores et déjà forfait pour la réception du Betis Séville dimanche 25 août lors de la 2e journée de Liga, et très incertain pour le déplacement sur le terrain d'Osasuna à Pampelune le 31 août.



En l'état, il pourrait donc être indisponible avec le Barça jusqu'à la fin de la trêve internationale programmée début septembre et revenir lors du choc contre Valence le 14 septembre.



Cette blessure est un nouveau coup dur pour le FC Barcelone, déjà privé pour cette première journée de Liga de son capitaine et maître à jouer Lionel Messi, insuffisamment remis d'une blessure à un mollet. L'Argentin pourrait néanmoins revenir la semaine prochaine face au Betis.



Avec ce revers à Bilbao, c'est la première fois depuis 2008 que le Barça débute sa saison par une défaite lors de la première journée de Liga.