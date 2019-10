Espagne: suspendu deux matches, Dembélé devrait manquer le Classico

Le Barça a cependant fait appel de la décision.

Dembélé, décisif et auteur du troisième but de la large victoire des Blaugranas face aux Andalous (4-0), a reçu un second carton jaune en fin de match (88e) pour avoir lancé à l'arbitre Mateu Lahoz: "très mauvais, très mauvais".

La commission de discipline de la Fédération espagnole a estimé que les mots de Dembélé constituent une "attitude de mépris ou d'indifférence à l'égard des arbitres".

L'attaquant international français devrait donc manquer les prochaines rencontres de Liga, à l'extérieur face à Eibar le 19 octobre et au Camp Nou contre le Real Madrid le 26.

Le club catalan devrait également se passer des services de ses défenseurs Ronald Araujo et Gerard Pique, suspendus un match. Cependant, le "FC Barcelone a décidé de faire appel des sanctions imposées par la commission de discipline à Ousmane Dembélé et Ronald Araujo", a annoncé le club dans un communiqué.

Gérard Pique a reçu son cinquième carton jaune de la saison contre Séville, tandis qu'Araujo a reçu un carton rouge pour une faute en tant que dernier défenseur.

Après huit journées de championnat, le Real Madrid, leader avec 18 points, devance son poursuivant catalan de deux unités.