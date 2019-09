Barça: Valverde conquis par la prestation du jeune Fati

"Assimiler le fait d'être un joueur du Barça représente du travail pour n'importe qui, encore plus pour un garçon aussi jeune. Mais c'est un garçon équilibré, je le vois à l'aise. Ce n'est pas très normal que sur son premier ballon, il marque, sur le second, il donne une passe décisive, et que le troisième finisse presque en lucarne. Ce que nous voulons, c'est qu'il apprenne à se connaître, à connaître la première division, qu'il voie que c'est difficile et qu'il assimile la charge de travail, le stress de la situation. Il peut nous apporter encore plus", a ainsi déclaré le coach catalan à la fin du match dans des propos relayés par L’Equipe.